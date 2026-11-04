Dopa-Gast redet sich wegen Klopp fast in Rage

Im Doppelpass auf SPORT1 wird mit hochkarätigen Gästen über die Ereignisse und Aufreger des Fußballs gesprochen. Am Sonntag sind Leipzig-Boss Marcel Schäfer und Ex-Europameister Steffen Freund zu Gast.

Bühne frei für den nächsten Doppelpass auf SPORT1! Seit mehr als 30 Jahren ist der Fußballtalk am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fans und Zuschauer. Auch in dieser Woche sendet das beliebte Format wieder von 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr aus dem Hilton Munich Airport.

Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren.

Die Gäste beim SPORT1 Doppelpass Die Gäste beim SPORT1 Doppelpass © SPORT1-Grafik

Die Themen im Doppelpass

Im Fokus der Sendung steht unter anderem die bisherige Saison von RB Leipzig und Trainer Martin Demichelis. Außerdem blickt die Runde auf das Fernduell an der Spitze zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Abseits der Bundesliga wird auch der nächste Deutschland-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp ein Thema sein.

Das sind die Gäste im Doppelpass

Am kommenden Sonntag begrüßen Moderator Florian König und Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt folgende Gäste im SPORT1 Doppelpass:

Marcel Schäfer / Geschäftsführer Sport RB Leipzig

/ Geschäftsführer Sport RB Leipzig Steffen Freund / Europameister 1996; Champions League & Weltpokalsieger 1997 mit Borussia Dortmund, 2-mal Deutscher Meister mit dem BVB

/ Europameister 1996; Champions League & Weltpokalsieger 1997 mit Borussia Dortmund, 2-mal Deutscher Meister mit dem BVB Marcel Friedrich / Chef des Crossmedia-Projekts MUTMACHER, arbeitete früher für die Sport Bild (Redakteur), RB Leipzig (Medienteam) & die DFL (stellvertretender Leiter & Leiter der externen Unternehmenskommunikation)

/ Chef des Crossmedia-Projekts MUTMACHER, arbeitete früher für die Sport Bild (Redakteur), RB Leipzig (Medienteam) & die DFL (stellvertretender Leiter & Leiter der externen Unternehmenskommunikation) Uli Köhler / Sky

/ Sky Stefan Effenberg / SPORT1 Experte

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH eine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

Thomas Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen – von 2015 bis zum Abschluss mit dem „EM Doppelpass“ im Juli 2021 führte er durch Deutschlands beliebtesten Fußballtalk im TV.