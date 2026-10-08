Eirik Skadsdammen kommt bei einem Jagdausflug ums Leben. In Norwegen war der Eishockey-Star eine Legende.

Die norwegische Eishockey-Welt trauert um Eirik Skadsdammen. Der frühere Nationalspieler und langjährige Publikumsliebling des Klubs Storhamar Hockey ist im Alter von 45 Jahren bei einem Jagdausflug gestorben.

Nach übereinstimmenden Berichten erlitt Skadsdammen während einer Jagd am Mittwoch einen Herzstillstand und konnte trotz sofortiger Reanimationsversuche nicht mehr gerettet werden.

Demnach war Skadsdammen gemeinsam mit seinem Bruder Trond Skadsdammen und weiteren Freunden unterwegs, als er plötzlich zusammenbrach. Die Familie bestätigte den Todesfall gegenüber norwegischen Medien. Sein Bruder zeigte sich tief erschüttert. „Er ist mein kleiner Bruder und mein bester Freund“, sagte er und sprach von einem „unglaublichen Schock“.

Eine prägende Figur des norwegischen Eishockeys

Das Jagen gehörte zu den größten Leidenschaften des ehemaligen Profis. „Wenn er es hätte entscheiden können, wäre er lieber als guter Jäger als als guter Eishockeyspieler in Erinnerung geblieben“, erklärte sein Bruder.

Mit Skadsdammen verliert das norwegische Eishockey eine seiner prägenden Figuren der vergangenen Jahrzehnte. Der Angreifer absolvierte mehr als 900 Spiele für Storhamar Hockey und stand 18 Spielzeiten lang für den Traditionsklub auf dem Eis. NRK nannte ihn einen Helden und eine Legende.

Dabei erzielte er 262 Tore und bereitete weitere 291 Treffer vor. Die Zeitung NRK nannte ihn einen Helden und eine Legende.

Bis heute belegt Skadsdammen Rang zwei in der vereinsinternen Liste der meisten Einsätze. Sein Trikot mit der Nummer 8 wird von Storhamar nicht mehr vergeben.