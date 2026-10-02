Eishockey: Reindl neuer IIHF-Präsident

Der 71-Jährige, vor vier Jahren noch gescheitert, folgt auf den Franzosen Luc Tardif.

Franz Reindl hat es im zweiten Anlauf geschafft und ist neuer Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF. Der 71-Jährige, 2021 bei der Wahl gescheitert, erhielt am Freitag beim Kongress auf Teneriffa die meisten Stimmen. Reindl setzte sich gegen ursprünglich acht andere Kandidaten durch, er ist der erst zweite deutsche IIHF-Präsident nach Günther Sabetzki (1975 bis 1994).

Es waren zwei Wahlgänge nötig. Im ersten führte der ehemalige tschechoslowakische und tschechische Nationaltorwart Petr Briza mit 48 Stimmen noch vor Reindl (36), in der Stichwahl ging es eng zu. Reindl gewann mit 60:57. Von den neun Kandidaten hatten sich sechs noch vor der Wahl zurückgezogen.

Reindl, von 2014 bis 2022 Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), folgt auf den Franzosen Luc Tardif (73), der vor fünf Jahren nach einem Sieg im entscheidenden Wahlgang gegen den früheren deutschen Nationalspieler (67:39) das Amt übernommen hatte. Tardif trat in diesem Jahr nicht mehr an.