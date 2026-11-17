Die Haie gewinnen auch das Rückspiel in Liberec und erreichen erstmals das Viertelfinale der Champions Hockey League. Dort treffen sie auf ein schwedisches Team.

Die Kölner Haie haben bei ihrem Comeback in der Champions Hockey League erstmals das Viertelfinale erreicht. Nach dem 4:2 im Hinspiel setzte sich der deutsche Vizemeister auch im zweiten Duell der Runde der letzten 16 gegen Bili Tygri Liberec durch, in Tschechien gelang der Mannschaft um den DEL-Rekordspieler Moritz Müller ein 4:3 (3:1, 0:2, 1:0).

Jaroslav Vlach (2.) brachte die Gastgeber früh in Führung, die Kölner ließen sich aber nicht beeindrucken: Robin Press (7.), Juhani Tyrväinen (14.) und Patrick Russel (20.) schossen noch vor der ersten Drittelpause eine beruhigende Führung heraus. Zwar kamen die Tschechen durch Radan Lenc (27.) und Adam Najman (38.) noch zum Ausgleich, Gregor MacLeod (41.) machte aber alles klar.

Im Viertelfinale treffen die Haie auf ein schwedisches Team: Rekordsieger Frölunda Göteborg oder die Växjö Lakers. Das Hinspiel findet am 1. oder 2. Dezember statt, das zweite Duell am 15. Dezember. Die Kölner waren zuvor nur in der Premierensaison der CHL 2014/15 dabeigewesen, damals war nach der Gruppenphase Schluss.