Eishockey, DEL: Kölner Haie verpflichten Hänelt

Der 20-Jährige wechselt von den Gatineau Olympiques aus der nordamerikanischen Nachwuchsliga QMJHL an den Rhein. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub am Freitag keine Angaben.

"Hakon kennt die DEL bereits aus seiner Zeit in Berlin und konnte zudem in den vergangenen beiden Jahren in Nordamerika viel lernen. Er ist ein guter Skater mit viel Zug zum Tor", sagte Cheftrainer Uwe Krupp.