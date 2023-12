DEL: Drei-Spiele-Sperren für Wolf und Eliot

David Wolf von den Adler Mannheim und Mitch Eliot von Schlusslicht Iserlohn Roosters sind vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (DEL) jeweils mit einer Sperre von drei Spielen belegt worden. Wolf hatte in der Begegnung am Donnerstagabend bei den Straubing Tigers (5:3) nach einem Stockstich eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten, nun muss er zudem eine Geldstrafe in nicht bekannter Höhe zahlen.