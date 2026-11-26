Gage Quinney verstärkt Red Bull München. Der 31-Jährige sammelte bereits langjährige Erfahrung in der AHL und schrieb NHL-Geschichte.

Red Bull München hat sich im Kampf um die DEL-Meisterschaft mit Gage Quinney verstärkt. Der 31-Jährige wechselt vom russischen Klub HK Sotschi aus der Kontinental Hockey League (KHL) zum Tabellenzweiten. Zur Vertragsdauer machten die Münchner keine Angaben.

Mit der Verpflichtung des Stürmers besetzen die Red Bulls ihre zehnte Ausländerlizenz in der laufenden Eishockey-Saison. Nach dem Ausfall von Topstürmer Chris DeSousa stellt der Klub damit personelle Weichen.

Den Großteil seiner Karriere verbrachte Quinney in der American Hockey League (AHL). In 409 Partien sammelte der Linksschütze 291 Scorerpunkte (119 Tore und 172 Assists). Zudem kam der US-Amerikaner im Jahr 2020 dreimal für seinen Heimatverein, die Vegas Golden Knights, in der National Hockey League (NHL) zum Einsatz. Damit war Quinney der erste in Nevada geborene Spieler, der in der besten Eishockeyliga der Welt auflief.