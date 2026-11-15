Moritz Müller vor DEL-Rekord: „Zieh durch, Junge“

Verteidiger Moritz Müller kann am Nachmittag gegen Wolfsburg DEL-Geschichte schreiben. Eine Woche später könnte er alleiniger Rekordhalter werden.

Die kommenden Tage werden alles andere als normal für Moritz Müller. Der langjährige Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft wird am Donnerstag 40 Jahre alt, einerseits. Kurz davor und unmittelbar danach dürfte die Identifikationsfigur der Kölner Haie aber gleich zwei sportliche Meilensteine setzen.

Bei einem Einsatz am Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg (16.30 Uhr/MagentaTV) erreicht der gebürtige Frankfurter die Marke von 1200 DEL-Spielen – und zieht an der Spitze der „ewigen“ Bestenliste der Liga mit seinem langjährigen Vereins- und Abwehrkollegen Mirko Lüdemann (1993-2016) gleich. Bereits am Freitag kommender Woche bei Red Bull München könnte Müller, der seit 2004 in der DEL ausschließlich für Köln gespielt hat, „Lüde“ (52) dann überflügeln.

Für Moritz Müller ist der Rekord zum Greifen Für Moritz Müller ist der Rekord zum Greifen © picture-alliance/Eibner Pressefoto/SID/Sven Laegler

„Ich glaube, ich musste alle Erfahrungen genauso machen. Sonst wäre es vielleicht nicht so gekommen, wie es heute ist“, sagte Müller in einem am Samstag veröffentlichten Video auf der Webseite der Haie: „Deshalb würde ich meinem jüngeren Ich keinen konkreten Tipp geben. Ich würde einfach sagen: ‚Zieh durch, Junge‘.“

Müller erreichte viermal die DEL-Finals

Dabei ist Müllers Karriere, wenn man auf seinen Trophäenschrank schaut, unvollendet: Köln war zuletzt 2002 deutscher Meister, da war Müller noch bei den Junghaien. Viermal erreichte er mit dem KEC ab 2008 die DEL-Finalserie – und verlor jedes Mal, zuletzt 2025. Mit dem Nationalteam waren zweite Plätze dagegen ungleich wertvoller: 2018 in Pyeongchang fehlte im Finale nicht viel zum Olympiasieg, sensationell Silber gab es auch bei der WM 2023.

Als seinen schönsten Moment als Eishockeyspieler bezeichnet der Abwehrhüne aber einen anderen: „Als ich mit 16 Jahren selbst als Fan vor der Bühne stand und erfahren habe, dass ich es in den Profikader geschafft habe. Das war für mich unglaublich – so unerwartet und überraschend.“