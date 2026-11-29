Der frühere Nationalspieler des ERC Ingolstadt schraubt seine Ausbeute auf 859 Scorerpunkte.

Daniel Pietta hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Punkterekord von Patrick Reimer eingestellt. Der 39 Jahre alte Stürmer des ERC Ingolstadt schraubte mit einer Vorlage beim 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) im Auswärtsspiel am Sonntag bei den Kölner Haien seine Ausbeute auf 859 Scorerpunkte.

„Natürlich ist das eine coole Auszeichnung“, sagte der 115-malige Nationalspieler, der die Vorarbeit zum letzten Treffer durch Myles Powell ins leere Tor vorbereitet hatte, bei MagentaTV: „Wenn man Spiele gewinnt und gute Mitspieler hat, macht man Punkte. Ich hatte das Glück, in meiner Karriere gute Mitspieler zu haben.“

Pietta hat nach 1143 DEL-Spielen 280 Treffer und 579 Vorlagen auf dem Konto. Reimer, Olympiazweiter von 2018, hatte den Rekord mit 394 Toren und 465 Assists in 1069 Spielen 2023 aufgestellt. Der inzwischen 43-Jährige ist weiter Rekordtorschütze der DEL.

Auch die Kulisse in Köln war historisch: 18.800 Fans in der im Sommer leicht umgebauten Lanxess Arena sahen zu, so viele wie nie zuvor in einem DEL-Spiel in einer Eishockeyarena. Ingolstadt zog mit dem dritten Sieg in Folge an Köln, vorbei – das war Pietta wichtiger als der Rekord: „Wir haben acht Punkte in den letzten drei Spielen geholt, jetzt können wir weiter nach oben gucken.“

Pietta, der an fünf Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2022 teilnahm, hatte seine internationale Karriere vor vier Jahren beendet. In der DEL spielte der gebürtige Krefelder von 2004 bis 2020 für die Pinguine. Nach juristischem Streit um seinen 2015 unterschriebenen Zehnjahresvertrag wechselte Pietta nach Ingolstadt. Bester Vorlagengeber der DEL war er bereits seit November 2024.

DEINE MEINUNG

Ingolstadt liegt mit 31 Punkten weiter deutlich hinter der Spitzengruppe, die Titelverteidiger Eisbären Berlin nach dem 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 47 Zählern anführt. Die Adler Mannheim patzten beim 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) gegen die Augsburger Panther.