Spielverlegung: Haie an Silvester auf dem Eis

Erstmals tritt der DEL-Klub am 31. Dezember in der Lanxess Arena an. Es geht gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Premiere für die Kölner Haie: Erstmals tritt der achtmalige Meister an Silvester in der Lanxess Arena an. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekommt es der KEC am 31. Dezember mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven zu tun, eigentlich hätte das Duell am 17. Januar stattfinden sollen. Grund für die Verlegung ist ein zusätzlich angesetzter Aufbautag vor der Heim-WM der Handballer, in Köln wird ab Beginn der Hauptrunde (20. Januar) gespielt.

„Die Verlegung eines Termins in der laufenden Saison ist nie optimal“, sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter: „Wir haben im Sinne des Sports entschieden und einen besonderen Schulterschluss hinbekommen. Ich hoffe, dass unsere Fans – speziell die mit Dauerkarte – und die Eishockey-Anhänger aus Bremerhaven diese Entscheidung verstehen können und aus dem historischen Silvester-Spiel einen unvergesslichen Tag machen.“

Das Spiel finde „bewusst schon um 13.00 Uhr statt, sodass genug Zeit danach bleibt, den Silvester-Abend in vollen Zügen zu genießen“, hieß es in der Mitteilung.