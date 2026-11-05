Deutschland Cup: Lettland besiegt Slowakei in der Overtime

Die Letten tanken vor dem Duell mit Deutschland Selbstvertrauen im Eröffnungsspiel des Traditionsturniers.

Lettlands Eishockey-Nationalmannschaft hat das Eröffnungsspiel beim Deutschland Cup gewonnen. Die Balten setzten sich zum Turnierauftakt im Düsseldorfer Dome mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung gegen den Olympia-Vierten Slowakei durch. Am Samstag (18.30 Uhr/MagentaTV) kommt es zum Duell mit der deutschen Auswahl.

Rihards Melnalksnis (7.), der frühere NHL-Profi Rodrigo Abols (47.) auf Vorarbeit von Goalie Gustavs Grigals und Renars Krastenbergs (62.) in der Overtime trafen vor 2318 Zuschauern für die Letten. Die Slowaken, die bei den Winterspielen in Mailand für das Viertelfinal-Aus der deutschen Mannschaft um Leon Draisaitl im Viertelfinale gesorgt hatten, kamen durch Samuel Bucek (38.) und Simon Jellus (59.) zweimal zum Ausgleich.