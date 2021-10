Battlefield 2042 Beta Review: Luft nach oben

Das wichtigste sind in einem Shooter natürlich die Waffen. Das Gunplay fühlt sich in Battlefield 2042 in den meisten Fällen bereits sehr gut an, lediglich das Feedback der Sniper wirkte ein wenig unbefriedigend. Jedoch ist die Anzahl an unterschiedlichen Aufsätzen bis dato quasi nicht-existent und muss bis zum offiziellen Release unbedingt erweitert werden.