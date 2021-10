Battlefield 2042: DICE plant Veränderungen vor dem Launch

Die Änderungen am Gameplay umfassen unter anderem das allgemeine Spielgefühl, die Fahrzeuge, die Bewegung der Charaktere und die Waffen. Es wird also an so ziemlich allem geschraubt, was einen Ego-Shooter wie Battlefield ausmacht. Beispielsweise wird das Wiederbeleben verbessert und schneller gemacht. Aufzüge sollen mit der offiziellen Veröffentlichung funktionieren und Tornados häufiger auf der Karte erscheinen. Viele Spieler beschwerten sich nämlich über die viel zu seltenen Naturereignisse.