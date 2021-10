Battlefield 2042: Hazard Zone kommt nicht zum Launch?

Dass Battlefield 2042 also wirklich am 19. November erscheint, ist damit fast sicher. Ob sich der potenziell fehlende Spielmodus Hazard Zone spürbar auf die Spielerzahlen zu Release auswirken wird, bleibt abzuwarten. Ende November wird nämlich auch eine neue Map für Call of Duty: Warzone, dem Battle Royale Konkurrenten von Battlefield 2042, veröffentlicht, was sicherlich einige Fans des Shooter-Genres anlocken dürfte.