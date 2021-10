Battlefield 2042 Hazard Zone: Wird der Modus kostenlos?

Nicht bekannt ist, ob an den Leaks tatsächlich irgendetwas dran war und die Entwickler von Battlefield sich in den letzten Momenten umentschieden haben. Vielleicht hat es etwas mit der extremen Fan- und Spielerbasis der Battlefield-Reihe zu tun, dass kein Interesse besteht, einen kostenlosen Modus auf den Markt zu bringen. Schließlich machte die Community bisher fast jeden neuen Battlefield-Teil zu einem Erfolg. Diese Community zeigt sich nun – logischerweise – eher weniger begeistert. Aber am besten, ihr schaut euch den Trailer selber an: