Battlefield 2042: Hazard Zone wird diese Woche enthüllt

Einige spekulieren darauf, dass sich Hazard Zone ähnlich wie Escape from Tarkov spielen lassen soll, während wieder andere eine Ähnlichkeit zu Call of Duty: Warzone suggerieren. Diese unterschiedlichen Auffassungen werden wohl ein für alle Mal geklärt, wenn der Trailer am Donnerstag, den 14. Oktober, um 17:00 Uhr deutscher Zeit erscheint. Die Preview könnt ihr unter anderem auf der Battlefield-Webseite oder auf Youtube verfolgen.