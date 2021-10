Flex Pick is back! Neue Folgen des eSports-Podcast

Einmal mehr haben sich die eSports-Jungs von SPORT1 hinters Mikrophon geschwungen und über unser aller liebstes Hobby gequatscht. Dabei gibt es dieses Mal einen waschechten Rundumschlag in Sachen eSports. Sowohl die Worlds 2021 als auch das The International 10 sowie Rocket League werden thematisch aufgegriffen und behandelt. Darüber hinaus wirft der neue eSports-Volontär Marc Engelbrecht ein paar Fakten und Daten zu FIFA in den Raum, sodass auch wirklich jeder da draußen auf die eigenen Kosten kommen kann.