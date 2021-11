Battlefield 2042: Die stärksten Engineer-Spezialisten im Spiel

Zu Beginn haben diese spielbaren Klassen viel Kritik von den Fans einstecken müssen. DICE hat aber hinter den Kulissen weiter fleißig an den Spezialisten geschraubt und vor allem am Balancing gearbeitet. Wir zeigen euch heute die besten Engineer-Spezialisten! Mit denen haltet ihr normalerweise eure Jeeps, Panzer oder sonstige Fahrzeuge in Schuss. In Battlefield 2042 liegt der Fokus allerdings weniger auf Reparaturen als noch in vorherigen Teilen.