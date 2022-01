Battlefield 2042: Season 1 wird zur Stunde der Wahrheit

Derzeit wird BF 2042 sogar von BF 5, also dem Vorgänger, in Sachen Spielerzahlen übertroffen. Zumindest auf PC, denn auf der Plattform Steam sind diese Zahlen ersichtlich. Der Grund für den Wirbel um BF 2042 ist schnell erklärt: Das Spiel wirkte zu Release so, als hätte es noch gut ein Jahr Entwicklung mehr vertragen. Dann lässt sich die Spielerschaft auch nicht mit Weihnachtsgrüßen abspeisen.