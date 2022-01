Das neue FIFA? UFL vor Gameplay-Enthüllung

Aufgrund der Verfehlungen von Konami, die jüngst mit eFootball 2022 einen regelrechten Tiefpunkt erlebt haben, scheint der Thron des amerikanischen Publisher trotz wiederholter negativer Kritik unangreifbar - zumindest bis jetzt. Im Schatten der beiden wächst nämlich eine neue Größe heran. Das 2016 gegründete Entwicklerstudio Strikers Inc. kündigte auf der Gamescom 2021 ein eigenes Spiel für alle Plattformen an. Am 27. Januar sollen die ersten Gameplay-Szenen zur Schau gestellt werden.