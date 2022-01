Yu-Gi-Oh! Master Duel ab sofort für Android und iOS verfügbar

Dennoch sollte diese niemanden davon abhalten, Yu-Gi-Oh! Master Duel unterwegs eine Chance zu geben. Der Titel an sich kommt als komplett kostenloses Spiel daher und baut, wie Hearthstone oder Legends of Runeterra, auf ein gänzlich kostenloses System mit der Option zum Zukauf einer ingame-Währung. Diese erlaubt es den Spieler:innen schneller an neue Karten zu gelangen. Wie für ein TCG (Trading Card Game) aber üblich, sind diese nur über Kartenpacks und daher auch zufallsbedingt erhältlich.