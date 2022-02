Magic trifft Street Fighter - Exklusive Kartensammlung angekündigt

In der Vergangenheit hat Wizards of the Coast durchaus Secret Lair Drops angeboten, welche die Kunst aus einem anderen Franchise genutzt hat. Zuletzt gab es zum Release von Arcane eine Sammlung mit League of Legends-Artwork zu erwerben. Hier wurden bestehende Magic-Karten wie Path to Exile genommen, und mit entsprechenden Bildern aus der animierten Serie versehen.