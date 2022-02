UFL: Transparenz-Offensive - Strikerz Inc. holt die Community mit ins Boot

Jüngst kündigte das Unternehmen in den sozialen Netzwerken an, einen weiteren zentralen Aspekt nicht außer Acht lassen zu wollen - die Community. Während die Konkurrenz in den vergangenen Jahren oftmals den Unmut auf sich gezogen hat, ganz egal ob EA Sports mit den FIFA-Ablegern oder Konami mit dem Rebranding der PES-Reihe, scheint Strikerz Inc. sich über die immense Wichtigkeit im Klaren zu sein und wandte sich direkt an die Fanbase.