UK-Uni Warwick erhält eSports-Finanzspritze

Die University of Warwick erhält 135.000 Pfund Sterling vom britischen Staat, um Jugendlichen und junge Erwachsene, die weder zur Schule gehen, noch sich in einer Beschäftigung oder Ausbildung befinden, eine mögliche Perspektive für die Zukunft zu bieten. Die Hochschule ist eine von fünf die an einem entsprechenden Programm teilnehmen.