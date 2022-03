Faker & Co. stellen neuen League-of-Legends-Rekord auf

Kwangdong Freecs sollte der letzte Stolperstein sein, den T1 auf dem Weg zum historischen Triumph überwinden sollte. In der ersten Partie lief so weit alles nach Plan, auch, wenn der gegenwärtige Tabellenführer am Ende die Konkurrenz knapper als gewohnt in ihre Schranken verweisen konnte. Deutlich schlechter fiel hingegen das darauffolgende Match aus. Kwangdong lief zur Höchstform auf und spielte den Rekordweltmeister sprichwörtlich an die Wand. Entsprechend ging der Underdog mit einem guten Gefühl in die alles entscheidenden dritte Auseinandersetzung. Sollte dies das Ende der Siegesserie von T1 sein?