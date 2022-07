GOALS: Irre Geschichte! Warum EA Sports an der GOALS-Gründung Schuld hat

Jeder FIFA-Zocker kennt diese Situation. Du machst eigentlich ein gutes Spiel und erarbeitest dir Torchancen am Fließband, scheiterst allerdings wiederholt am KI gesteuerten Keeper, dem Aluminium oder letztlich an dir selbst. Von Effektivität und Kaltschnäuzigkeit fehle jede Spur und die Wut kocht bereits in dir hoch - genauso wie die Angst. Denn jeder Spieler weiß, wer sie vorne nicht macht, wird in der Regel dafür bestraft.