eSports zum Selberbauen? LEGO bietet Klötzchenset

Mit dem Gaming Turnier Truck bringt LEGO den eSports in recht ungewöhnlicher Form ins Kinderzimmer. Dem in Dänemark beheimateten Unternehmen dürfte die anhaltende Begeisterung für Gaming-Themen wie den elektronischen Sport nicht entgangen sein; bereits in den vergangenen Jahren wurden erste Schritte in Form von Partnerschaften im Bereich der SIM-Racer gewagt. Nun aber hat man sich intern für einen anderen, eher vertrauten Weg entschieden.