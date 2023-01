Spieler sieht rot! Profi schlägt nach Niederlage Kontrahenten ins Gesicht

In Italien fand am vergangenen Wochenende ein Turnier für das von Nintendo entwickelte Brawler- bzw. Fighting-Game „Super Smash Bros. Ultimate“ statt. Im Zuge dessen trafen die Spieler IS|Oro sowie BestMario aufeinander. Letzterer lies seinem Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance und gewann das Matchup klar mit 3:0. Noch ehe IS|Oro im Anschluss seinen Controller einsammelte und die Bühne verlies, lehnte er sich zu seinem Gegenspieler rüber und schlug diesem mitten ins Gesicht, was auch beinah die Brille von dessen Nase fegte.