"Die Entwickler arbeiten sich den Ar*** ab!" Die Zukunft von Naraka: Bladepoint

In der Welt des eSports ist das Battle-Royale-Genre verglichen mit anderen noch recht jung. Der Hype, der von PLAYERSUNKOWN BATTLEGROUND 2017 gestartet und augenscheinlich von Fortnite perfektioniert wurde, hat in den vergangenen Jahren die unterschiedlichsten Spiele und Titel hervorgebracht. Doch trotz der nach wie vor existierenden Popularität für diese, war und ist es nur den wenigsten Games vergönnt, auch nach dem initialen Push zum Launch auch Jahre danach noch von unzähligen Menschen gespielt zu werden. 2021 veröffentlichte der chinesische Publisher NetEase ein derartiges Spiel, das trotz der gewaltigen Schatten von PUBG, Apex Legends und insbesondere Fortnite auch heute noch über eine gewaltige Fanbase verfügt.

Kung-Fu trifft auf Parkour

Das Grundprinzip von Naraka: Bladepoint ist nicht neu und folgt der gleichen Gangart wie die der zuvor erwähnten Titel. Bis zu 60 Spieler:innen finden sich auf einer Karte wieder, müssen verschiedene Gegenstände zur Verteidigung oder Angriff einsammeln, um am Ende als letzte überlebende Person den Sieg davon zu tragen. So weit, so bekannt. Doch im Gegensatz zu PUBG oder Apex Legends bewegt sich Entwickler 24 Entertainment in gänzlich anderen, traditionell chinesischen Gefilden. Stark von Sagen und Mythen des Reiches der Mitte geprägt, agieren die Spielfiguren innerhalb von Naraka: Bladepoint wie spielgewordene Kung-Fu-Superhelden - mit Nunchakus und allem, was dazu gehört.

„Wir wollten von vornherein ein Actionspiel kreieren, dass sich dann mehr und mehr zu einem Battle-Royale-Spiel entwickelte. Am Anfang gab es diese mit der Zeit kleiner werdende Karte, wie man sie aus diesem Genre kennt, nicht. Man konnte sich frei bewegen und mit anderen Spielern interagieren. Doch aufgrund des Hookshots war es Spielern ein Leichtes, aus einem Kampf zu fliehen und es könnte, unter Umständen, ewig dauern, ehe man dann seinen Gegner wieder einholt. Deshalb haben wir uns für diese Leveleingrenzung entschlossen.“, So Archer Wang, Brand Manager von 24 Entertainment und NetEase.

Im Zuge der gamescom hatten wir die Möglichkeit, mit den Machern hinter Naraka: Bladepoint zu sprechen und waren besonders an der Ausrichtung des eSports interessiert. Grundsätzlich funktioniere das Spiel sehr gut, wurde uns von Wang vermittelt. Und tatsächlich, blickt man auf die vergangenen Jahre, seit Launch, hat sich insbesondere im Asiatischen wie Süd-Ost-Asiatischen Raum eine große Spielerschaft entwickelt, die jährlich bei der Weltmeisterschaft um Ruhm, Ehre und ein nicht zu verachtendes Preisgeld gegeneinander antritt.

Bereits im ersten Jahr nach Launch wurde aufgrund von Corona online die erste World Championship ausgetragen. An dieser nahmen schon damals zahlreiche bekannte Brands aus der Welt des eSports teil.

Auch europäische Organisationen gehörten zum Aufgebot. Unter anderem stellte Alliance ein Trio, zu dessen damaligen Roster auch der Deutsche Spieler Ali „Ryomen“ Osman Yildiz zählte. LDLC OL, die ehemalige eSports-Abteilung von Fußballclub Olympique Lyon, spielte mit, ebenso die Jungs von J Team, dem spirituellen Nachfolger der Taipei Assassins. J Team ist zudem bis heute die unangefochtene Nummer eins in Naraka: Bladepoint. Sie konnten sowohl 2021 wie 2022 die Weltmeisterschaft in den Trios - man tritt entweder solo oder als Trio im Spiel an - für sich entscheiden.

Dass es sich dabei nicht um einen kleinen „Rand-eSports“ handelt, zeigt schon das Preisgeld. Bereits im ersten Jahr spielten die teilnehmenden Mannschaften um eine Summe von etwas mehr als einer Million US-Dollar. Ein Jahr später kam eine weitere halbe Million hinzu. 2023 wird einen ähnlicher Betrag bereithalten.

„Wir haben es bislang noch nicht bestätigt, aber die Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr endlich in einer großen Stadt in China (Mainland) stattfinden, was wir in den Jahren zuvor und aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchführen konnten.“, so Wang weiter.

Was bringt die Zukunft für Naraka: Bladepoint-Fans?

Naraka: Bladepoint wurde in den vergangenen Jahren ausschließlich auf dem PC gespielt, kann aber seit kurzem auch auf der Xbox Series X|S erlebt werden. Das ist vor allem deshalb möglich, weil das Unternehmen hinter dem Spiel, 24 Entertainment, sich gemeinsam mit Publisher NetEase dazu entschieden hat, den Titel im Free-2-Play-Modell anzubieten. Uns gegenüber hat Wang diesbezüglich nochmals versichert, dass der Publisher die Schnelligkeit, die die Entwicklung des Titels nach wie vor fordert, weiter verfolgen möchte.

„Die Jungs arbeiten sich den Arsch ab, um neue Inhalte in das Spiel integrieren zu können. Neues Gameplay, neue PVP-Kapitel, neue Waffen, neue Helden und vieles mehr. Für jede Season sind weitere Waffen und ein neuer Charakter geplant. Auch sind die Entwickler gegenwärtig schwer mit der Schaffung einer dritten Karte beschäftigt, die sich stark von dem unterscheiden wird, was die Spieler bislang gewohnt sind. In der Zukunft wollen wir natürlich weitere und vermehrt IP-Kooperationen eingehen, wie aktuell mit 2B von Nier: Automata und Square Enix geschehen.“

Doch wie sieht es mit dem eSports aus? „Klar, wir fokussieren uns gegenwärtig auf viele unterschiedliche Dinge. Grundsätzlich aber wollen wir die eSports-Community und das Thema am Leben erhalten, weshalb wir so viele Chancen wie möglich schaffen möchten, bei denen die Spieler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Mit dem Wechsel zu Free-2-Play ist es zudem wirklich jeder Person möglich, das Spiel zu spielen und in diesem zu trainieren. Ferner werden wir weiterhin unterschiedliche Qualifier-Turniere und Wettbewerbe haben, sei es in den USA, Europa, Asien, Süd-Ost-Asien oder auch China (Mainland).“