CSGO in Australien im Umbruch - Drei Teams aufgelöst

In der Region steht Renegade nach wie vor als unangefochtene Nummer 1 an der Spitze. Doch auch das vermeintliche Superteam hat mit den Auswüchsen der Coronapandemie zu kämpfen. So konnte Renegade jüngst nicht nach Europa reisen, um an der ESL Pro League Season 14 teilzunehmen. Der Grund sind die restriktiven Reisebeschränkungen der Australischen Regierung.