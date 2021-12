CS:GO: G2 Esports will DIESES NAVI-Talent als AWPer verpflichten

Durch Kenny „kennyS“ Schrubs Freistellung bei G2 stand die Organisation seit März ohne „richtigen“ AWPer auf der Map. François „AmaNEk“ Delaunay hat versucht die Lücke von kennyS zu füllen, was bis zu einem gwissen Maß auch funktioniert hat. Gegen die absoluten Top-Teams, die mit dedizierten AWPern an den Start gingen, hat man aber immer ein Handicap, was auch NiKo nicht verborgen blieb: „Es ist die wichtigste Rolle im Team, wenn man sich anschaut, wie AWPer anderer Teams operieren. Sie nehmen den größten Einfluss aufs Spiel. Ein solch starker AWPer fehlt uns gerade.“