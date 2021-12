CS:GO - Vitality gewinnt IEM Winter

Die erste Partie wurde auf Inferno ausgetragen. NiP ging knapp mit 8:7 in die Halbzeitpause. Vitality erwischte aber einen perfekten Auftakt auf ihre T-Seite und ging schnell mit 13:8 in Führung. Die Ninas kamen zwar nochmal auf 3 Punkte heran, dann machte Vitality aber den Sack zu und sicherte sich mit 1:0 die Führung. ZywOo war mit einer K/D von 29/15 der überragenden Akteur. Auf Dust II ergab sich ein ähnliches Bild. Wieder gingen die Schweden mit einer Führung in Pause. Durch eine fehlerfreie CT-Seite der Franzosen reichte es für NiP aber wieder nur für einen mickrigen Punkt und so hieß es am Ende 16:10 für Vitality.