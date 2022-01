Astralis trennt sich von CSGO-Profi Lucas „Bubzkji“ Andersen

Trotz einer durchaus schwierigen Situation verhielt sich Andersen stets wie ein Profi, wie Astralis‘ Director of Sports Kasper Hvidt verriet. „Trotz einer schwierigen Zeit, in der er immer wieder aus dem Team genommen wurde und nur wenig Spielzeit bekam, spielte Lucas in den vergangenen zwei Jahren eine wichtige Rolle bei Astralis.“ Wohin es den Dänen nach seinem Stint bei TV2 verschlagen wird, ist bislang nicht bekannt.