Bring the Heat! IEM Katowice geht in die heiße Phase

Gespielt wird am kommenden Freitag ab 15:30 (VP vs. G2), respektive 19:00 Uhr (FaZe vs. Gambit) in der Spodek Arena. Das besondere: Seit langer Zeit werden die Partien wieder vor Zuschauern ausgetragen. Die Halbfinals starten dann einen Tag später um die gleiche Uhrzeit.