Jetzt wird investiert: NiP will diesen 19-Jährigen Rifler holen

Für NiP steht als nächstes die wichtige Qualifikation für das PGL Major in Antwerpen an. Ihr Starspieler dev1ce wird ihnen weiterhin fehlen, daher wäre es wahrscheinlich , dass sie Brollan noch vor der Qualifikation verpflichten wollen. Was ebenfalls für einen Wechsel spricht, ist, dass Fnatic ihrerseits das Roster umbaut und einen Neustart plant. Bei den ersten Open Qualifiers des RMR Europe fehlt Brollan bereits in ihrem Aufgebot. Der Academy-Spieler Peppe „Peppzor“ Borak wird seine Stelle einnehmen.