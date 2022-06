CS:GO: Nach starker Performance gegen C9 - BIG im Finale des Roobet Cups!

Tatsächlich fing es in Hälfte zwei noch einmal an spannend zu werden. Abbay „HObbit“ Khasenov und seine Mannen stemmten sich gegen die drohende Niederlage und starteten beim Stand von 12:6 einen Run mit fünf Siegen in Folge und waren so kurz davor das Spiel wieder auszugleichen. Doch BIG bewies Nervenstärke und performte dann am besten, als es am wichtigsten war. Cloud9 konnte nach der Fünf-Runden-Serie nur noch ein weiteres Erfolgsergebnis auf der Habenseite verbuchen. BIG machte den Sack zu und gewann auch die zweite Map mit 16:12.