CSGO: ESL Pro League: Vitality dominiert Gruppe A

Inzwischen ist die Gruppe A schon gespielt. Mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen dominierte Team Vitality die Gruppe und steht damit schon jetzt im Quarterfinal. Platz 2 ging ein bisschen überraschend an Fnatic, die momentan nur auf dem 18. Platz in der HLTV-Weltrangliste liegen. Mit jeweils einer 2:3-Bilanz teilten sich NaVi, Team Spirit und die Ninjas in Pyjamas den dritten Platz. Aufgrund der besseren Bilanz ging das letzte Ticket für die Playoffs aber an das Team rund um Superstar Oleksandr „S1mple“ Kostiliev.