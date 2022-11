CSGO: IEM Rio - Topfavorit raus! Deutsche Teams solide

Nachdem man in diesem Jahr die IEM Katowice, die ESL Pro League, das PGL Major in Antwerpen und die IEM Cologne gewinnen konnte, ist der FaZe Clan absolut überraschend sang und klanglos mit 0:3 in der Legends Stage der brasilianischen Major-Ausgabe ausgeschieden. Damit ist nicht nur der Traum vom großen Intel Grand Slam dahin, sondern Finn „karrigan“ Andersen und sein Team sind die ersten Major-Gewinner, die sich auf diese Art und Weise frühzeitig aus dem folgenden großen Turnier verabschieden.