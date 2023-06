100.000 US-Dollar Strafe für Astralis! Wegen HUNDEN?

Im Zuge einer unabhängigen Ermittlung wurde festgestellt, dass die aus Dänemark stammende eSports-Organisation Astralis in einem „Interessenkonflikt“ gegen bestehende Regularien beziehungsweise Vertragsinhalte der ESL verstoßen hat. Astralis wurde daraufhin mit einer Strafe von 100.000 US-Dollar belegt.

„Problemkind“ HUNDEN?

Brisant ist auch der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Untersuchung. Kurz zuvor trennte sich Astralis von HUNDEN sowie Director of Sports Kasper Hvidt, der maßgeblich an dem Deal um Petersen beteiligt gewesen ist. HUNDEN hat jedoch bereits via Twitter verkündet, dass sein Abgang nichts mit dem Ergebnis oder generell der Untersuchung zu tun hat. Auch sei er selbst nicht von irgendwelchen Strafzahlungen betroffen.