MOUZ und BIG starten in die ESL Pro League

Die mittlerweile 19. Season der ESL Pro League ist bereits in vollem Gange. In Gruppe A konnten sich Team Vitality und die Movistar Riders im Upper Bracket das Ticket für die K.o.-Phase sichern, während es für Astralis und Furia im Lower Bracket gereicht hat. Organisationen wie GamerLegion oder die Ninjas In Pyjamas sollten nicht über das Viertelfinale hinauskommen.