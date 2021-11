FIFA 22: Spektakel in der VBL - Rückblick auf die Spieltage drei und vier

Der Kampf um die VBL Club Championship ist in vollem Gange. Nachdem die Teams in der vergangenen Woche in die neue Saison gestartet waren, stand nun der nächste Doppelspieltag auf dem Programm. Die Rollen wirkten dabei teilweise etwas ungleich verteilt. Während einige Vereine so früh in der Spielzeit noch auf der Suche nach ihrer Form zu sein scheinen, spielen andere Mannschaften bereits groß auf. Doch die Zeit drängt. Schon jetzt zählt jeder Punkt in Richtung Meisterschaft.