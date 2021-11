FIFA 22: Start der Global Series - Das ist der Weg zur Weltmeisterschaft

Zu den Online-Qualifiern sind je nach Größe der Division unterschiedlich viele Teilnehmer zugelassen. In Europa Ost, Europa West sowie Lateinamerika Süd treten 256 Spieler an. In Lateinamerika Nord, Nahost und Nordamerika nimmt lediglich die Hälfte davon teil. In den kleinsten Divisionen, zu denen Afrika, Asien Nord, Asien Süd sowie Ozeanien zählen, beschränkt sich das Feld sogar nur auf 32 Profis.