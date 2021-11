FIFA 22: Teilnehmer der Online-Qualifier stehen fest

Die erste Season in FIFA 22 Ultimate Team ist vorbei. Damit stehen zum einen die Teilnehmer für die Online-Qualifier Ende November sowie die der Ausscheidungsspiele für die eChampions League Anfang Dezember fest. Die Profis, die sich seit der Veröffentlichung bis in die Elite Division des Rivals-Modus vorgekämpft und dort die meisten Skill-Punkte erspielt haben, treffen nun in der nächsten Runde aufeinander.