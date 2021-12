FIFA 22: Frankfurt bricht Fabelserie, HSV siegt im Derby

In der Nord-West-Division stehen sich der aktuelle Spitzenreiter Hannover 96 und sein direkter Vorgänger Borussia M‘Gladbach gegenüber. Eine Begegnung, die einiges an Spannung und FIFA auf höchstem Niveau verspricht. Parallel dazu möchten Werder Bremen und der VfL Bochum weiter an die Top-Teams heranrücken. Der Ruhrpott-Klub, der so langsam ins Rollen kommt, will die ansteigende Formkurve aufrechterhalten. Für die Jungs von der Weser ist nach der Derby-Pleite hingegen Wiedergutmachung angesagt.