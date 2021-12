FIFAe Nations Series: Deutschland nach Erfolg selbstbewusst

In FIFA 22 kann der Weg zum Ruhm nun erneut bestritten werden. Ausgewählte Pros haben im Rahmen der Global Series die Chance, für ihr Heimatland an den Start zu gehen. In der FIFAe Nations Series wird die beste eFootball-Nationalmannschaft gesucht. Deutschland ist mit von der Partie und zählt aufgrund der hohen Dichte an Top-Spielern zu den Favoriten. Doch die Konkurrenz hat es in sich. Bereits in der Play-In-Stage kommen echte Brocken auf die Auswahl des DFB zu.