Top-Trader in FIFA 22 gehackt – EA hilft den Hackern?

Der EA Live Chat hat in diesem Fall wohl die Account-Details an zufällige andere Spieler weitergegeben – teilweise ohne, dass diese sich verifizieren mussten. Insgesamt sind diese drei recht großen Hacks an nur zwei Tagen passiert – eine Pleite für EA und in ihrer Schwere sehr peinlich für den gesamten Konzern. In Zukunft muss das Unternehmen noch deutlich an seinen Sicherheitsvorkehrungen arbeiten.