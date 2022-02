FIFA 22: Mit Traumtor im Finale - Ajax siegt beim IIC 2022, BVB enttäuscht

In der finalen Partie des Turniers zeigten Dani und Levy warum sie so ein gutes Team sind und brachten das Spiel mit einem 3:0 nach Hause. Besonders der letzte Treffer unterstrich die herausragende Leistung der beiden. Mit der Gewissheit des Triumphes im Rücken setzte „Dani“ mit Kylian Mbappe zu einem schönen Dribbling gegen den gegnerischen Keeper samt der restlichen Verteidigung an, um den Ball schließlich aus kurzer Distanz im Kasten unterzubringen - wahrlich ein krönender Abschluss.