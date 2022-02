FIFA 22 VBL: Bremen dominiert Norden, Meister Heidenheim auf dem Vormarsch

In der Nord-West-Division geht es für Hannover nach vier herben Klatschen in Serie darum, wieder in die Spur zu finden und die komfortable Ausgangssituation der Hinrunde nicht vollends zu verspielen. Die 96er spielen zunächst gegen den Hamburger SV, bevor die in der Rückrunde so stark aufspielenden eKiezkicker auf die Pros der Niedersachsen warten. Hält der negative Trend an, könnten sie erstmals seit dem siebten Spieltag aus den Top 2 rutschen.