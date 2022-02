FIFA 22 VBL: Rostock überrollt die Konkurrenz, Leverkusen erlebt Debakel

Glückwunsch an Ingolstadt! Die Schanzer haben sich als erstes Team der VBL CC für das Grand Final qualifiziert. Auch am vorletzten Doppelspieltag stellte das vor der Saison neu formierte Duo Phillip „Eisvogel“ Schermer sowie Timo „Timox“ Siep die eigene Qualität unter Beweis und fegte nur so über die Konkurrenz hinweg. Auf die Neuner-Bombe gegen Darmstadt folgte ein souveräner 6:3-Erfolg gegen das Schlusslicht aus Mainz. Lediglich die 1:4-Niederlage im Xbox-Duell sorgte für einen kleinen Schönheitsfehler. In Anbetracht der sicheren Final-Teilnahme allerdings ein leicht zu verschmerzender Umstand. Für die Tormaschinen des Südostens gilt es in den letzten Partien den ersten Platz gegenüber RB Leipzig zu verteidigen.