FIFA 22: Wegen Qualifier-Terminierung - Pros wütend auf EA

Über das gesamte Jahr hinweg veranstaltet EA insgesamt vier regionale Online-Qualifier, in denen sich die eSportler Punkte für die Playoffs erspielen können. In der Regel finden die Turniere über ein gesamtes Wochenende statt, sodass möglichst viele Spieler die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Nun gab der Publisher bekannt, das letzte Event erst an einem Montag starten zu lassen und erntete berechtigte Kritik.